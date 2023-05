США приветствуют проведение встречи Алиева и Пашиняна в Брюсселе

США приветствуют сообщение о встрече в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Мы приветствуем объявление о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся в Брюсселе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем 14 мая. Эта встреча – важная возможность для дальнейшего прогресса после переговоров в Вашингтоне", - говорится в публикации бюро Госдепартамента США по европейским и евразийским делам в Twitter.

We welcome the announcement that @presidentaz and @NikolPashinyan will meet in Brussels with @CharlesMichel on May 14. This is an important opportunity to build on forward momentum following talks in D.C.