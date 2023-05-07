Путин заявил, что против России развязали «настоящую войну»

Президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на параде Победы на Красной площади заявил, что против России развязалась «настоящая война».

«Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже, против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность», - сказал президент РФ.