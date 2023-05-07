Премьер Нидерландов: Путин не остановится на Украине

Если президент России Владимир Путин добьется успеха в Украине, то на этом все не закончится. Об этом сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе встречи с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой.

Он отметил, что вопрос поддержки Украины является экзистенциальным для Нидерландов, Европы и других стран. По его мнению, российское вторжение поставило на карту западные ценности.

"Если Путин добьется успеха в Украине, то это не закончится. Люди беспокоятся за свою безопасность в Амстердаме, Берлине, Париже и Европе", — заявил Рютте.