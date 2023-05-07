Армения не видит... США видят «прогресс» в переговорах Баку и Еревана

На переговорах Азербайджана и Армении в Вашингтоне был достигнут «значительный прогресс». Об этом сказал заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель на брифинге.

«Мы считаем, обсуждения на прошлой неделе были конструктивными и что делегации Армении и Азербайджана добились значительного прогресса в решении сложных вопросов. Обе страны, как известно, в принципе согласились на определенные условия и лучше понимают точки зрения друг друга. И мы считаем, что при наличии дополнительной доброй воли, гибкости и компромисса соглашение находится в пределах досягаемости», - сказал Патель, добавив, что США продолжают оказывать полную поддержку, поскольку две страны продолжают диалог и прилагают усилия для обеспечения прочного и устойчивого мира.

Отметим, что ранее во вторник, 9 мая, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Армения и Азербайджан во время переговоров в США не достигли прогресса по самым главным вопросам.