Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии и церемониях закладки фундамента ряда объектов в Шуше.

Согласно сообщению официального сайта главы государства, президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра инновационных технологий Шушинских электрических сетей ОАО «Азеришыг» и вывески улицы Ататюрка.

Глава государства был проинформирован о работе, которая будет проделана на улицах Карабаха и Садыгджана.

Президент Ильхам Алиев заложил на улице Карабаха фундамент нежилого здания и открыл вывески на пересечении улиц Моллы Панаха Вагифа и Панахали хана.

Президент Азербайджана посетил отреставрированную Фондом Гейдара Алиева могилу Мир Мохсуна Навваба Карабаги на Джыдыр-дюзю.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в городе Шуша усадебного комплекса Мехмандаровых после реставрационных работ, проведенных Фондом Гейдара Алиева.

Глава государства и первая леди были проинформированы о работе, которая будет проведена на площади перед административным зданием Специального представительства.