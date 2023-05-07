Григорян: Баку и Ереван пока не определились с местом подписания мирного договора

Место подписания возможного соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном не определено. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Где появится возможность достичь прогресса и достичь окончательного согласия, там и будет подписано», - сказал Григорян.

Секретарь Совбеза Армении также сообщил, что «после встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна в Брюсселе запланирована еще одна в Кишиневе. К этой встрече присоединятся президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц».