Пригожин: «Вагнер» без боеприпасов, а ВСУ «рвут фланги» в Бахмуте

Пока в России празднуют День Победы, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал через свою пресс-службу видео, в котором заявил, что Минобороны РФ так и не предоставило его группировке обещанные боеприпасы.

Бизнесмен утверждает, что ВСУ «рвут фланги» на Бахмутском направлении и в ближайшее время начнут контрнаступление.

Пригожин отметил, что получил недавно распоряжение о том, что оставление своих позиций будет рассматриваться как «измена Родине» — при этом, по словам основателя ЧВК «Вагнер», одно из подразделений Минобороны России, которые прикрывают фланги «Вагнера», недавно «бежало и оголило фланг». Бизнесмен добавил, что речь идет о «72-й бригаде», которая отдала ВСУ три квадратных километра. Пригожин отметил, что при контрнаступлении для купирования прорыва ВСУ «Вагнер» потерял 500 бойцов убитыми и ранеными.

Пригожин также заявил, что ЧВК не уйдет из Бахмута еще несколько дней. «Пободаемся, а там разберемся», — сказал он.