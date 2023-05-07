Наджафов шантажировал жительницу Баку

Жительница Баку обратилась в полицию и сообщила, что некий мужчина требует у нее 250 манатов, угрожая распространить ее фото в социальных сетях.

Сотрудники Главного управления полиции столицы в результате оперативных мероприятий задержали подозреваемого в шантаже 24-летнего жителя Баку Ибрагима Наджафова.

В ходе расследования стало известно, что Наджафов однажды уже выкладывал фотографии женщины на своей странице в социальных сетях и тогда получил от нее 180 манатов. Затем шантажист начал вновь требовать денег.