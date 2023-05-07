Синоптики о погоде на завтра

10 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет преобладать северо-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем - 18-23° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

Завтра в большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах возможны осадки, на отдельных территориях грозы и град. В некоторых местах прогнозируется туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем - 23-28° тепла, в горах ночью - 3-8°, днем - 10-15° тепла.