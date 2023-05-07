В Молдове начали штрафовать за георгиевские ленты

В Молдове начали штрафовать тех, кто вышел на празднование 9 Мая с георгиевской лентой.

Ранее, 4 мая, глава местного генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану заявил, что ношение георгиевской ленточки в Молдове считается «оправданием или прославлением военной агрессии» и за это полагается штраф.

При этом разрешено носить георгиевскую ленту только тогда, когда она является частью медалей.

Весной 2022 года парламент Молдовы принял закон о штрафах за ношение символов военной агрессии, в том числе георгиевской ленты и символов Z и V.