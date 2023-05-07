Айдын Керимов, автор haqqin.az 12:38

Из опыта новейшей истории хорошо известно, как именно западные доноры используют гранты для влияния на политические процессы в Азербайджане, финансируя таким образом деятельность оппозиционных партий и связанных с ними научно-производственных объединений (НПО). Такая практика широко использовалась не только в Азербайджане, но и во многих других бывших советских республиках, а также в большинстве стран, в которых Запад пытается реализовать свои политические цели. Финансируя политические партии за счет грантов, западные доноры, в том числе и в Азербайджане, использовали в основном следующий механизм: под видом оказания помощи в реализации различных проектов средства выделялись НПО, которые изначально функционировали как «искусственные спутники» той или иной оппозиционной партии. И уже оттуда значительная часть средств не тратилась на реализацию проектов, а переводилась на счета партий. При этом донорские организации, естественно, закрывали глаза на происходящее, поскольку истинная цель выделения подобных грантов заключалась вовсе не в осуществлении проектов по экологии, правам человека и другим направлениям, а в переводе незаконным путем средств конкретным политическим партиям.

Общеизвестно, что в 90-х годах прошлого века и в начале 2000-х годов именно так, за счет западных грантов финансировалась деятельность НФА, Мусават и других оппозиционных партий, создавших специально для этого сеть НПО. Куда, собственно, и поступали деньги на некие проекты, существовавшие исключительно на бумаге, которые затем переводились в «партийную казну». В конце концов, чтобы положить конец незаконному финансированию оппозиции со стороны Запада, властям пришлось изменить законодательство. В частности, был изменен «Закон о грантах», для финансирования проектов, представляемых местными НПО и СМИ в важных для страны областях, создано национальное донорское учреждение (Фонд государственной поддержки НПО), а также приняты ряд других строгих мер, предотвращавших попадание в страну денег под видом грантов и их использование в незаконном финансировании политической деятельности оппозиции. Тем не менее полностью исключить перевод денег из западных фондов в Азербайджан и их расходование в политических целях пока не удается. Время от времени появляются маргинальные группы, деятельность которых направлена против национальных и государственных интересов страны.

К примеру, группа женщин, называющих себя «феминистками» и незаконно оперирующая средствами, полученными из западных фондов, оскорбляет Национального Героя Мубариза Ибрагимова. Другие группы, выступающие как «сторонники мира», обвиняют Азербайджан в боевых действиях вдоль границы с Арменией в сентябре 2022 года, а также проводят в социальных сетях кампанию против создания Азербайджаном пограничного поста на дороге Лачин - Ханкенди. В этой связи возникает закономерный вопрос: как после изменения «Закона о грантах» и создания Фонда государственной поддержки НПО западным донорам удается переводить деньги таким маргинальным группам? Какие схемы в обход законодательства были разработаны для их финансирования? Прежде всего, следует отметить, что после ужесточения контроля над грантами оппозиционные группы стали получать деньги от западных доноров через Грузию, где они обналичивались и доставлялись в Азербайджан курьерами. Но вскоре этот механизм в значительной степени был заблокирован. И вот сейчас стало известно, что некоторые азербайджанские НПО, придумав новый способ «легализации», начали выдавать суммы, незаконно полученные из-за границы, за так называемые «внутренние гранты». К примеру, в 2022 году был реализован проект «Права молодых женщин и барьеры для участия в общественной жизни», финансировавшийся Агентством НПО в качестве национального донорского учреждения. Интересно, что в 2022 году Агентство США по международному развитию (USAID) также выделило финансирование этому НПО на одноименный проект. В этом нет никакого нарушения, поскольку в мире существует опыт совместного финансирования грантов. Но в данном случае НПО-исполнитель должен разъяснить ситуацию и представить соответствующую отчетность, которая бы объясняла, почему НПО одновременно получает финансирование от национального и иностранного доноров для реализации одного и того же проекта? Вопрос этот по-прежнему остается открытым. Опыт показывает, что НПО, сотрудничающие с иностранными донорами, чтобы избежать незарегистрированных грантов, активно используют так называемое «двойное финансирование». То есть, имея на руках официальное разрешение Агентства НПО на проведение мероприятий или встреч в рамках зарубежных проектов, они используют снятые фото/видео материалы для расчетов с иностранными донорами.

Представление проектов в таком формате, под двойными именами – это не оплошность, а преднамеренная практика, используемая не только партнерами USAID, но и другими организациями, получающими проекты от Совета Европы и Евросоюза. Представляя проект в официальном объявлении под разными названиями, грантополучатели пытаются таким образом отвлечь внимание государственных органов, контролирующих зарубежные проекты. Именно так эти структуры не только реализуют проекты с весьма сомнительной тематикой, но еще и обеспечивают участие в них чиновников, которые зачастую вообще не имеют представление, в чем суть мероприятия, на которое их официально пригласили. Это неудивительно, если учесть, что НПО, реализующие проекты по «двойной» схеме, не дают в СМИ полной информации. В официальных презентациях их проекты представляются как проекты Агентства НПО. А в аккаунте в соцсетях упоминают имя зарубежного донора. Аналогичные методы используют USAID, Евросоюз, Совет Европы, а также посольства, предоставляющие гранты. После того как в 2014 году в Азербайджане ужесточили «Закон о грантах», и иностранным донорам стало намного сложнее работать в стране, они используют в обход закона самые разные методы. Например, если раньше, заключая официальные контракты с привлекавшимися в проекты общественными организациями и экспертами, они для отчетности в обязательном порядке проводили оплату через банковские счета, то в последнее время условия изменились, и сейчас договор с исполнителем заключают на внутреннюю отчетность, а оплату производят наличными по факту выполнения работ. Чтобы избавить экспертов, НПО и связанных с ними людей от финансовых сложностей, они платят большие суммы денег и выдают гонорары даже за небольшие работы. Например, за подготовку книги, брошюры или даже какого-либо документа.