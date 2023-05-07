Илон Маск стремится в Азербайджан
В Баку 9 мая состоялась встреча делегаций Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, Космического агентства «Азеркосмос» и компании американского миллиардера Илона Маска SpaceX.
В ходе встречи председатель правления «Азеркосмос» Самеддин Асадов и президент и главный операционный директор американской Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) Гвинн Шотвелл подписали договор о сотрудничестве. Согласно документу, между «Азеркосмос» и SpaceX достигнута договоренность о перепродаже услуг широкополосного спутникового интернета Starlink в Азербайджане.
Услуги спутникового интернета Starlink, которые уже успешно протестированы «Азеркосмос» в Азербайджане, могут использоваться в морских, наземных, железнодорожных и других транспортных линиях, рабочих и информационных центрах, расположенных в отдаленных регионах страны - одним словом, в зонах с недостаточным покрытием интернета.
«Мы рады сотрудничеству с таким глобальным технологическим гигантом, как SpaceX. Как партнер Starlink по интернет-услугам мы будем расширять наши передовые спутниковые технологии на море и на суше, преодолевая барьеры, создаваемые традиционными и часто ограниченными телекоммуникационными инфраструктурами», - сказал в ходе встречи председатель правления «Азеркосмос» Самеддин Асадов.
Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл отметила, что это сотрудничество является важным шагом к будущему развитию космической сферы между Азербайджаном и SpaceX. Она оценила Международный конгресс астронавтики, который пройдет в Баку, как важную инициативу на глобальном уровне и сообщила, что компания SpaceX примет участие в конгрессе в Баку.
Для информации, Шотвелл в 2022 году заняла 31-е место среди самых влиятельных женщин в мире по версии журнала Forbes.
Отметим, что цель компании SpaceX - обеспечить спутниковым интернетом каждую точку Земли с помощью спутниковой сети Starlink. Компания начала выводить спутники на орбиту в 2018 году и на сегодняшний день запустила более 4000 спутников. Эти малые спутники, произведенные в США, весят 230-260 кг, их срок службы составляет 7 лет. Спутники, входящие в спутниковую сеть Starlink, поднимаются на высоту 540-570 км над земной поверхностью, что считается низкой орбитой.