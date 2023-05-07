Илон Маск стремится в Азербайджан

В ходе встречи председатель правления «Азеркосмос» Самеддин Асадов и президент и главный операционный директор американской Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) Гвинн Шотвелл подписали договор о сотрудничестве. Согласно документу, между «Азеркосмос» и SpaceX достигнута договоренность о перепродаже услуг широкополосного спутникового интернета Starlink в Азербайджане.

Услуги спутникового интернета Starlink, которые уже успешно протестированы «Азеркосмос» в Азербайджане, могут использоваться в морских, наземных, железнодорожных и других транспортных линиях, рабочих и информационных центрах, расположенных в отдаленных регионах страны - одним словом, в зонах с недостаточным покрытием интернета.

«Мы рады сотрудничеству с таким глобальным технологическим гигантом, как SpaceX. Как партнер Starlink по интернет-услугам мы будем расширять наши передовые спутниковые технологии на море и на суше, преодолевая барьеры, создаваемые традиционными и часто ограниченными телекоммуникационными инфраструктурами», - сказал в ходе встречи председатель правления «Азеркосмос» Самеддин Асадов.

Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл отметила, что это сотрудничество является важным шагом к будущему развитию космической сферы между Азербайджаном и SpaceX. Она оценила Международный конгресс астронавтики, который пройдет в Баку, как важную инициативу на глобальном уровне и сообщила, что компания SpaceX примет участие в конгрессе в Баку.

Для информации, Шотвелл в 2022 году заняла 31-е место среди самых влиятельных женщин в мире по версии журнала Forbes.