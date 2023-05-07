Пакистанская оппозиция призвала к проведению массовых акций протеста после задержания бывшего премьер-министра страны и главы оппозиционной партии «Техрик-и-Инсаф» Имрана Хана.

«Пришло ваше время, народ Пакистана. Хан всегда стоял за вас, теперь настало время встать за него», - говорится в публикации в аккаунте партии.

Как сообщалось, Имран Хан был арестован сотрудниками Национального бюро отчетности по делу «Аль-Кадир».

Ранее экономическая разведка начала расследование в отношении Имрана Хана, его супруги и лидеров «Техрик-и-Инсаф». По версии следствия, они совместными усилиями основали траст для создания «Университета Аль-Кадир», из-за чего бюджету Пакистана нанесен ущерб в 50 миллиардов рупий.