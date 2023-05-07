Хана задержали: оппозиция призвала к протестам видео; обновлено 17:10
Пакистанская оппозиция призвала к проведению массовых акций протеста после задержания бывшего премьер-министра страны и главы оппозиционной партии «Техрик-и-Инсаф» Имрана Хана.
«Пришло ваше время, народ Пакистана. Хан всегда стоял за вас, теперь настало время встать за него», - говорится в публикации в аккаунте партии.
Как сообщалось, Имран Хан был арестован сотрудниками Национального бюро отчетности по делу «Аль-Кадир».
Ранее экономическая разведка начала расследование в отношении Имрана Хана, его супруги и лидеров «Техрик-и-Инсаф». По версии следствия, они совместными усилиями основали траст для создания «Университета Аль-Кадир», из-за чего бюджету Пакистана нанесен ущерб в 50 миллиардов рупий.
*** 14:13
Бывший премьер-министр Пакистана и председатель оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имран Хан во вторник задержан представителями МВД Исламской Республики в здании Высокого суда Исламабада. Об этом сообщает телеканал Geo TV.
По его данным, Хан был взят под стражу в рамках рассмотрения судом дела о нецелевой растрате средств фонда «Аль-Кадир траст». Хан прибыл в здание суда, чтобы внести залог по другим делам, возбужденным в отношении него.
Согласно телеканалу, сотрудники правоохранительных органов вместе с экс-премьером покинули территорию суда на черном пикапе.
Имран Хан был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему парламентом вотума недоверия. В настоящее время в судах Пакистана против него заведены десятки уголовных дел по различным обвинениям, включая терроризм и организацию беспорядков.