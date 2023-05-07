Впервые за 16 лет: Парад Победы в Москве прошел без тяжелой техники

Впервые за 16 лет парад Победы в Москве, призванный продемонстрировать военную мощь Кремля, прошел без тяжелой техники. Об этом пишет The Moscow Times.

Лишь один танк — музейный Т-34 времен Второй мировой войны — проехал по Красной площади перед трибунами, где расположились президент России Владимир Путин, шесть глав государств стран бывшего СССР и пожилые люди, одетые в военную форму.

Вместо традиционных колонн танков по Красной площади проехали пусковые установки стратегического ракетного комплекса «Ярс», системы ПВО С-400 «Триумф», оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Кроме того, Минобороны России продемонстрировало бронеавтомобили «Тигр-М СпН», «ВПК–Урал» и З-СТС «Ахмат».