В Запорожье задержали агентов ФСБ

Служба безопасности Украины объявила о разоблачении в Запорожье агентурной сети ФСБ, планировавшей теракты против дислоцированного в регионе командования ВСУ и спецназа СБУ.

По данным спецслужбы, один из задержанных - бывший военный, другой — личный водитель местного высокопоставленного чиновника и руководитель одной из районных администраций собирали почасовую информацию о местах временного базирования и маршрутах перемещения украинских военных, передавая ее ФСБ по закрытому чату в телеграме.

"По координатам агентов российские военные планировали прицельные ракетные удары. Также рассматривался вариант физического устранения украинских военных в помощью взрывного устройства. Для подготовки терактов агенты в Запорожье получили от кураторов из ФСБ 4 тыс. долларов аванса, однако их своевременно раскрыли украинские контрразведчики", - говорится в пресс-релизе спецслужбы.