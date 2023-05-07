Как сообщает корреспондент haqqin.az, до совершения данного преступления Гахраманов уже сидел за грабеж. В тюрьме он познакомился с другим обвиняемым, Кянаном Алиевым. Бывшие сокамерники решили «повторить» и своей жертвой выбрали Магеррама Гюльмалиева, жителя Бинагадинского района.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился уголовный процесс в отношении 27-летнего жителя Астаринского района Исмаила Гахраманова и 38-летнего жителя Баку Кянана Алиева, обвиняемых в краже.

Стоит отметить, что само ограбление Гахраманов совершил в одиночку. Он проник в дом к Гюльмалиеву в отсутствие последнего, где обнаружил два сейфа. Первый из них грабителю удалось взломать: там обнаружилось 40 тысяч долларов и 2 тысячи евро. Однако второй сейф Гахраманову так и не покорился и преступник за неимением времени решил оставить его в покое. Украденными деньгами грабитель на следующий день поделился с Кянаном Алиевым.

В суде Гахраманов свою вину категорически отрицал, утверждая, что вообще не был на месте преступления и что полиция оказывала на него давление, принуждая взять на себя вину. Свою причастность к преступлению полностью отмел и Кянан Алиев.

Потерпевший Магеррам Гюльмалиев в своем заявлении рассказал, что, увидев в доме следы ограбления, сразу позвонил в полицию. Правоохранители, осмотрев дом, через некоторое время привели туда Гахраманова и заявили, что именно он совершил преступление, хотя последний упорно отпирался. Гюльмалиев потребовал привлечь к ответственности грабителей и обеспечить возвращение украденных у него денег.

Суд, выслушав всех участников суда, вынес свое решение. Исмаила Гахраманова приговорили к 7 годам и 4 месяцам, Кянана Алиева - к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы.