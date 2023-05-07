Шольц обвиняет Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил президента РФ Владимира Путина в «великодержавном поведении». Его слова приводит Deutsche Welle.

«Будущее не принадлежит ревизионистам, мечтающим о национальной славе и жаждущим имперской власти, прошлое не восторжествует над будущим», - заявил Шольц.

Канцлер Германии призвал европейцев не позволять Путину запугивать себя: «Будем оставаться твердыми в нашей поддержке Украины столько, сколько потребуется! Украинцы сейчас платят своими жизнями за безумие могущественного соседнего государства».

Шольц также заявил, что Еврокомиссия предложила очередной пакет санкций против России, который «не будет последним». «Мы всегда готовы обсуждать режим санкций», — сказал канцлер Германии.