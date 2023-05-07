Пригожин заявил о гибели пленных украинцев

Евгений Пригожин заявил о гибели украинских военнопленных, которых удерживала принадлежащая ему «Группа Вагнера». В своем заявлении причиной случившегося он назвал якобы обстрел со стороны украинской армии места содержания пленных.

По словам Пригожина, после того, как его группировка перестала брать пленных, в ее распоряжении еще оставалось некоторое количество ранее плененных украинцев. Их якобы собирались обменять в будущем.

«Только что по этому объекту прилетели «Хаймарсы». Сколько пленных погибло - будем разбираться», - заявил он.