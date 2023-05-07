ООН обеспокоена: в Иране казнили более 200 человек

В Иране в 2023 году власти казнили 209 человек. Об этом сообщила представитель Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани во время брифинга, передает Reuters.

«Глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк сегодня выразил тревогу по поводу пугающе большого числа казней в Иране в этом году», — сказала Шамдасани, отметив, что в среднем в Иране еженедельно казнили более 10 человек.