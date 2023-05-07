В Бакинском стрелковом центре состоялось открытие соревнований «Кубок мира-2023».

В соревнованиях приняли участие 623 спортсмена из 66 стран мира. Спортсмены будут бороться за победу в 10 видах стрельбы в течение 6 дней.

На церемонии открытия было подчеркнуто, что соревнования приурочены к 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Сообщалось, что Гейдар Алиев, придававший большое значение развитию спорта для здорового образа жизни азербайджанской молодежи и всегда поддерживавший спортсменов, оказал неоценимую помощь в признании независимого Азербайджана на международной спортивной арене.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов выступил с речью и сказал, что соревнования Кубка мира, проводимые в нашей стране в третий раз, сыграли большую роль в развитии стрелкового спорта в Азербайджане, и что наша первая олимпийская золотая медаль была завоевана во время его президентства. Министр поблагодарил Международную федерацию стрелкового спорта за поддержку в организационной работе.

Вице-президент Азербайджанской федерации стрельбы Земфира Мефтахаддинова заявила, что наша страна присоединилась к этим соревнованиям большой командой и пожелала успехов всем спортсменам.

Член совета директоров Международной федерации стрелкового спорта Хазем Хосни заявил, что с сегодняшнего дня вступают в силу новые правила стрельбы на летних Олимпийских играх «Париж 2024» и от имени президента Международной федерации объявил об открытии соревнований «Кубок мира-2023».

Мероприятие продолжилось концертно-развлекательной программой.

Первые финальные игры конкурса стартуют 10 мая.