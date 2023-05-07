Глава Еврокомиссии: делаем все, чтобы остановить «военную машину» Путина

Еврокомиссия продолжает делать все, что в силах, чтобы остановить «военную машину» президента РФ Владимира Путина и ее финансирование. Об этом во вторник, 9 мая, написала в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что Еврокомиссия подготовила и представила странам-участницам ЕС 11-й пакет санкций против Москвы. «Сейчас вместе с нашими международными партнерами основное внимание уделяем борьбе с обходом рестрикций», - говорится в публикации.

По ее словам, в проект 11-го пакета санкций добавлены новые наименования запрещенной для экспорта продукции, предложен новый инструмент для борьбы с обходом санкций.