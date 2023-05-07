Али Асадов встретился с президентом SpaceX

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом и главным операционным директором американской компании Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) Гвинн Шотвелл, сообщили в пресс-службе Кабмина.

На встрече была подчеркнута важность предварительного соглашения, которое будет подписано с компанией SpaceX по предоставлению интернет-услуг Starlink в Азербайджане.

Были доведены до сведения важные достижения, достигнутые в Азербайджане в области развития информационно-коммуникационных технологий, в том числе электронного правительства, дистанционного образования и космической промышленности.

Завоевание городом Баку права проведения 74-го Международного астронавтического конгресса, который состоится в октябре этого года, было расценено как яркий пример высокого признания достижений Азербайджана в этой области международным космическим сообществом.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и компанией SpaceX.