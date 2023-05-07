Что-то модными стали в последние дни ультиматумы к власти. То Евгений Пригожин кроет матом командование российских войск и грозит уйти из Бахмута. То вот теперь «королева российской пропаганды» грозит покинуть работу, если двух выдающихся деятелей культуры примут и простят. Ветры, что ли, майские несут в себе какие-то споры вольнодумия? Или сезонное обострение у людей с пониженной эмоциональной устойчивостью? Вот они и начинают бесноваться.

Хотя Симоньян понять можно. Пугачева и Галкин, как бы не относились к их творчеству – это величины. С заработками, превышающими доходы семейки Симоньян-Кеосаян, с популярностью, позволяющей собирать полные концертные залы и стадионы. Хунвейбинке Марго до них далеко во всех отношениях.

И теперь получается, что пока она всеми правдами и неправдами билась за титул «королевы российской пропаганды», забыв о порядочности и репутации – о профессионализме там речь и изначально не шла, – кто-то мог себе позволить куда больше, чем она. Сохранить порядочность, честь и человечность, заявив о неприятии действий главного работодателя Марго.

Это раздражает, это бесит, поскольку человеку, продавшему свою репутацию крайне, бешено, до ярости неприятно находиться рядом с тем, кто хоть ненамного чище и порядочнее. Поэтому: «Если этой шушере будет позволено вернуться и по-прежнему устраивать здесь тот балаган, который она устраивала много лет, я уйду. Безусловно. Это будет оскорбление, которое я не смогу снести. Знаю многих людей, которые поступят так же».

«Многие» - здесь, очевидно, из близкого круга нашей хунвейбинки, которые ненавидят Пугачеву и Галкина ровно по тем же причинам. Поэтому для них два деятеля искусств – шушера, а как же иначе. Да еще и собираются устраивать «балаганы», когда Марго с мужем и сотоварищи уже решили, что монополия на балаганы в России принадлежит только им. Ну и еще немного, в качестве коллективного «Аншлага», депутатам российской Государственной Думы.