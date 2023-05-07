Хунвейбинка Марго Симоньян взялась решать, кто в России «шушера» наша реакция
Пропагандистка Симоньян пригрозила покинуть работу, если россияне примут Аллу Пугачеву и Максима Галкина обратно без каких-либо последствий.
Что-то модными стали в последние дни ультиматумы к власти. То Евгений Пригожин кроет матом командование российских войск и грозит уйти из Бахмута. То вот теперь «королева российской пропаганды» грозит покинуть работу, если двух выдающихся деятелей культуры примут и простят. Ветры, что ли, майские несут в себе какие-то споры вольнодумия? Или сезонное обострение у людей с пониженной эмоциональной устойчивостью? Вот они и начинают бесноваться.
Хотя Симоньян понять можно. Пугачева и Галкин, как бы не относились к их творчеству – это величины. С заработками, превышающими доходы семейки Симоньян-Кеосаян, с популярностью, позволяющей собирать полные концертные залы и стадионы. Хунвейбинке Марго до них далеко во всех отношениях.
И теперь получается, что пока она всеми правдами и неправдами билась за титул «королевы российской пропаганды», забыв о порядочности и репутации – о профессионализме там речь и изначально не шла, – кто-то мог себе позволить куда больше, чем она. Сохранить порядочность, честь и человечность, заявив о неприятии действий главного работодателя Марго.
Это раздражает, это бесит, поскольку человеку, продавшему свою репутацию крайне, бешено, до ярости неприятно находиться рядом с тем, кто хоть ненамного чище и порядочнее. Поэтому: «Если этой шушере будет позволено вернуться и по-прежнему устраивать здесь тот балаган, который она устраивала много лет, я уйду. Безусловно. Это будет оскорбление, которое я не смогу снести. Знаю многих людей, которые поступят так же».
«Многие» - здесь, очевидно, из близкого круга нашей хунвейбинки, которые ненавидят Пугачеву и Галкина ровно по тем же причинам. Поэтому для них два деятеля искусств – шушера, а как же иначе. Да еще и собираются устраивать «балаганы», когда Марго с мужем и сотоварищи уже решили, что монополия на балаганы в России принадлежит только им. Ну и еще немного, в качестве коллективного «Аншлага», депутатам российской Государственной Думы.
Монополия на мысль и идеи – вот к чему она, и кучка окружающих ее рыб-прилипал, стремится с бешеной энергией. А потому оппонентов и возможных конкурентов – как сорную траву с поля вон! «Ваше слово, товарищ симоньяновский маузер». Всех думающих иначе – унасекомить, всех предлагающих другую модель поведения и взгляд на мир – к ногтю.
Оно ведь и жить той же хунвейбинке легче станет, поскольку все, что она научилась – это лепить фейки. А верить в них думающий человек отказывается категорически – поэтому «не надобны умные, надобны верные». И Симоньян с Соловьевым на сцене, как властители дум. И Скабеева с российским РЕН-TV из каждого утюга. Для этого не так возопишь, и не такими словами оппонентов покроешь.
Но, вступив в борьбу за вытеснение Пугачевой и Галкина из российского общественного сознания, Марго Симоньян несколько переоценила свои силы. А точнее, настроения Кремля, близостью к которому постоянно кичится. В Кремле к хунвейбинам и Z-пропагандистам, помогающим погружать Россию в пучину невежества и культивирующим в ней только один вид любви – к властям и лично «Самому», относятся в целом благожелательно.
Но и большой воли стараются не давать, понимая, насколько гремуч коктейль в их мозгах, в любой момент может рвануть в неожиданную для власти сторону. Поэтому с хунвейбинами и Z-пропагандистами обращаются как с дворовой собакой – косточку-то вроде дают, но предпочитают держать на коротком поводке. Во избежание, так сказать. Поэтому слишком уж скалиться Симоньян на Пугачеву не дадут, не та фигура, чтобы делать из нее мишень для «пятиминутки ненависти».
Впрочем, вряд ли это сильно огорчит неистовую Марго. Запретили лаять в одну сторону – укажут на другую. С ее запасом озлобленности и беспринципности – запасов всякой «шушеры» в России ей надолго хватит.