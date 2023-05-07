Делегация во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым продолжает участие во Всемирном образовательном форуме, проходящем в традиционном формате в Лондоне.

Эмин Амруллаев выступил на форуме с докладом на тему «Какова роль устойчивости в развитии образования и систем образования?»

Министр проинформировал участников форума о проделанной работе в части восстановления обучения на территориях, освобожденных от оккупации.