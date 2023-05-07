Спецслужбы Турции нейтрализовали особо опасного террориста

Спецслужбы Турции нейтрализовали в районе Гара на севере Ирака особо опасного террориста Текина Окана, считавшегося «ответственным» за так называемое «воздушное подразделение» РКК.

Операцию по ликвидации террориста под позывным «Дениз Бахри» провела Национальная разведывательная организация Турции (MIT).

Как сообщают источники в силовых структурах в Анкаре, дроны, изготовленные террористом Оканом, неоднократно использовались боевиками PKK для ударов по расположению турецких силовиков на границе Сирии и Ирака. Удары дронами наносились и по приграничным провинциям Турции.

Установлено, что террорист координировал атаки беспилотников по городу Ширнак в 2018 году, а также по Диярбакыру и аэропорту Батмана в 2021 году.

В данной связи MIT включила Текина Окана в список «приоритетных целей».

По данным спецслужб, террорист, причастный к атакам на турецких военных, постоянно менял местоположение, перемещаясь между Ираком и Сирией.

Боевик вступил в ряды террористической организации в 2010 году. В 2011 году перебрался на север Ирака, где курировал разработку дронов для нужд террористов.