«Недружественный шаг»: Киев недоволен визитом в Москву на 9 мая лидеров стран СНГ

Министерство иностранных дел Украины назвало недружественным шагом участие лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в торжествах в Москве по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии... как аморальный и недружественный шаг по отношению к Украине, проявление пренебрежения к украинскому народу», – говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД Украины отметили, что народы Центральной Азии и Кавказа внесли неоценимый вклад в победу над нацизмом 78 лет назад.

«Они не заслуживают судьбы быть использованными сейчас Кремлем для участия в фальшивом действе, которое не имеет ничего общего с подвигом победителей над нацизмом», – отметили в украинском дипломатическом ведомстве.

В заявлении при этом не упоминается президент Беларуси Александр Лукашенко, который также участвовал в торжественных мероприятиях в Москве.