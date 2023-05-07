Зеленский назвал причину ракетных ударов России

На фоне неудач на фронте, в частности в Бахмуте, российские военные увеличили ракетные удары по Украине. Таким образом, в России хотят хоть что-то «продать» своему народу в виде так называемых «побед». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

«После долговременной, скажем так, паузы с точки зрения количества ударов по украинской земле, потому что мы помним, что было осенью и зимой, ударов было не меньше. А были дни, когда было и больше. Потом была «пауза» с точки зрения количества, но ежедневные удары не заканчивались», - отметил Зеленский.

Теперь, отметил Зеленский, отслеживается увеличение по количеству выпущенных ракет.

«По моему мнению, сейчас России, ее военно-политическому руководству надо, как говорится, что-то «продавать» своему обществу. Потому что побед никаких нет, а прожорливое общество есть.

Мы видим, как они поддерживают радикальные действия или количества смертей. Они всегда радуются этому как факту. Бахмут «продать» не получилось, потому что не получилось захватить. Это была последняя у них столь «важная операция» до 9 мая успеть это сделать. И хотя, к сожалению, уже не существует там как такого целого города, все разрушено абсолютно. Тем не менее Россия так «любит Донбасс», что никогда там не была», - сказал украинский лидер.