Чеченец извинился перед Кадыровым за попадание в плен

Боец чеченского полка «Север-Ахмат» Тамирлан Хамидов, вернувшийся после украинского плена в Россию, принес публичные извинения главе Чечни Рамзану Кадырову и воюющим в Украине чеченцам. Видеоролик, на котором зафиксирована его речь, частично произнесенная на чеченском языке, опубликован в официальном телеграм-канале Кадырова.

В ней Хамидов обращается к главе Чечни как к «отцу народа», согласно титулу, который был присвоен Кадырову в феврале 2023 года. Он говорит, что сдачу в плен нельзя оправдывать нехваткой боеприпасов и обещает снова отправиться на фронт. Хамидов также подчеркивает готовность бывших пленных «отдать жизнь» на войне, развязанной Россией против Украины.

Помимо Хамидова из плена в середине апреля в Грозный вернулись еще четыре кадыровца. Тогда сообщалось, что они были пленены, будучи контуженными 14 декабря 2022 года. Председатель чеченского парламента Магомед Даудов отметил, что эти люди «показали пример мужества и верности Родине».

Однако Рамзан Кадыров отказался встречаться с ними, обвинил их в недостаточной подготовке и усомнился, что, сдаваясь в плен, они не пытались таким образом «избежать боя».