Армяне не собираются сносить памятник террористам

Мэрия Еревана не намерена сносить памятник участникам террористической акции «Немезис». Об этом сообщил пресс-секретарь мэрии города Левон Сардарян.

29 апреля Анкара закрыла воздушное пространство Турции для полетов из Армении в третьи страны. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу объяснил закрытие воздушного пространства открытием в Ереване памятника «Немезис».

«В мэрии Еревана нет ни намерения, ни задачи сносить памятник «Немезис», - сказал Сардарян.

Открытие памятника состоялось 25 апреля 2023 года.