Армяне не собираются сносить памятник террористам
Мэрия Еревана не намерена сносить памятник участникам террористической акции «Немезис». Об этом сообщил пресс-секретарь мэрии города Левон Сардарян.
29 апреля Анкара закрыла воздушное пространство Турции для полетов из Армении в третьи страны. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу объяснил закрытие воздушного пространства открытием в Ереване памятника «Немезис».
«В мэрии Еревана нет ни намерения, ни задачи сносить памятник «Немезис», - сказал Сардарян.
Открытие памятника состоялось 25 апреля 2023 года.