В Турции президентские выборы завершатся в первом туре убедительной победой действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет газета Hürriyet, ссылаясь на данные последних опросов.

Издание ссылается на неопубликованные из-за запрета ЦИК данные опросов населения. Согласно этой информации, на президентских выборах одержит победу действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган в первом туре.

Также отмечается, что в голосовании примет участие рекордное количество избирателей — более 90%.