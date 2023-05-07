Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 18:13

Согласно международной статистике, меньше всего тратят на питание в США - 6,7 процента, в Сингапуре - 8,4 и Великобритании - 8,7 процента. А больше всего в Кении - 56,1, Мьянме -56,5 и Нигерии - 59 процентов. «Рост расходов на еду связан с повышением цен на продукты питания, которое в прошлом году и за месяцы нынешнего года составило более 17 процентов», - сказал в беседе с haqqin.az эксперт-экономист Вахид Магеррамли.

По его словам, вот уже несколько лет из-за отсутствия финансирования трудоемкой работы неправительственные организации не ведут неофициальный подсчет расходов на продовольствие. «Оперируя же официальными данными, - указывает Магеррамли, - в среднем каждый житель страны ежемесячно расходует на продукты питания почти 250-260 манатов или 150 долларов. В статье расходов на продукты самым дорогим является мясо, сливочное и растительное масло, молочные продукты, которые в прошлом году и за январь-март этого года подорожали в два раза». Эксперт считает неправильным оценивать эти расходы, сравнивая их со стоимостью потребительской корзины в стране. «Потребительская корзина — это перечень продуктов, которые необходимы для насыщения организма и его нормальной работы в течение месяца, - говорит он. - Стоимость потребительской корзины рассчитывается исходя из средней цены входящих в нее продуктов и на этой основе устанавливается прожиточный минимум. То есть, потребительская корзина предусматривает минимум калорий, необходимых для поддержания жизни, чтобы человек не умер от голода».

«Совершенно другие качественные и количественные индексы заложены в обозначении полноценного питания по международным нормам, —считает эксперт. - К примеру, по ним каждый человек должен получать в год 78 килограммов мяса, в то время как в потребительской корзине годовым минимумом считается 34-35 килограммов. Кроме мяса, масла и молочных продуктов в два раза подорожали овощи - помидоры, огурцы, лук, баклажаны и др. Также в течение прошлого года постепенно дорожал хлеб, хотя в марте было небольшое снижение на 0,2 процента». Вахид Магеррамли считает, что официальная статистика занижает показатели продовольственной инфляции, влияющей на общую инфляцию в стране. По его мнению, реальная инфляция на основные продукты питания в прошлом году и в январе-марте этого года составила как минимум 35 процентов. «Расходы на продукты в регионах по сравнению с крупными городами еще выше, до 80 процентов, - утверждает эксперт. - Дело в том, что большинство сельских жителей перестали заниматься животноводством. В рационе сельчан меньше мяса и преобладают менее калорийные продукты, в основном, овощи. При этом надо учесть, что у жителей сел и деревень меньше доходов и возможностей найти высокооплачиваемую работу. И поскольку в наших деревнях нет дефицита в сельскохозяйственных работниках, мы являемся свидетелями острой конкуренции на рынке труда. Вот почему труд сезонных работников ценится очень дешево. Если бы у нас, к примеру, как в Европе, не хватало сельскохозяйственных работников, то труд на фермерских хозяйствах оплачивался бы достаточно высоко. Многие сельчане хотя и числятся как работающие, но на деле работы не имеют. Эта проблема в какой-то мере решается за счет финансовой помощи от родственников, работающих в РФ и других странах. Понятно, что в наших селах никто не голодает, но уровень питания преобладающего большинства довольно низкий. Именно с этим связано высокое потребление хлеба в стране».

Магеррамли уверен, что проблему роста цен и высокой доли расходов на продукты питания можно решить быстро и эффективно. «В советское время сельский житель держал скот, птицу, производил разновидные сельскохозяйственные продукты, - говорит эксперт. - Он мог обеспечивать себя, а оставшуюся часть продать на местном рынке. В моем родном селе в хозяйствах держали до 800 голов крупного рогатого скота и, примерно, столько же было в совхозе. Сейчас в хозяйствах этого села нет и ста голов крупного рогатого скота. А вот жителей в селе стало в 2,5 раза больше. Сейчас основной поток продуктов в регионы идет из Баку, поэтому цены в маркетах столицы и селах одинаковые. Сельчанам держать скот в хозяйствах стало убыточным делом. Проблема в высокой стоимости кормов и отсутствии пастбищ. Напомню, что еще в советское время начался процесс передачи территорий пастбищ под посевы. Теперь же, после долевого распределения сельскохозяйственных земель, пастбищ практически не осталось». По мнению эксперта, для решения продовольственной проблемы прежде всего необходимы инвестиции в сельское хозяйство. «Каждый год Азербайджан закупает за рубежом продовольствие на сумму до 4 миллиардов манатов или 2 миллиардов 269 миллионов долларов, поддерживая тем самым труд иностранных фермеров, - говорит Вахид Магеррамли. - Не лучше ли было бы дать низкопроцентные, не более 0,1 процента, кредиты нашим фермерам для развития сельскохозяйственного производства? В том числе для развития кормовой базы? Самое важное — это повышение урожайности, для которого необходимо решить проблему дефицита воды для поливов. При правильном управлении водными ресурсами воды для поливов хватит всем фермерам.

Дело в том, что водные ресурсы страны снизились с 32 до 25 миллиардов кубометров. Но нам достаточно и 5 миллиардов, что обеспечить все посевные площади поливной водой. Для этого надо применять современные технологии. Есть прекрасная израильская технология капельного орошения, которую просто необходимо использовать в нашем сельском хозяйстве. Кроме того, во всех регионах необходимо внедрить систему севооборота с чередованием. Например, пара, озимых и яровых культур. В тех странах, где есть система севооборота, урожайность пшеницы составляет 60-70 центров с гектара, а в странах, где её нет, – только 30-35 центнеров. Сегодня самая большая проблема национального сельского хозяйства — это слабое развитие производства кормов. Поразительно, но у нас совершенно не производится кормовая свекла – одна из самых продуктивных культур в кормопроизводстве. Кормовая свекла просто незаменима в зимнем рационе крупно- и мелкорогатого скота. Во многом благодаря именно кормовой свекле в период кормления молочного скота сухими кормами существует возможность получать довольно высокие надои. Вот поэтому в стране на очень низком уровне находится производство молока, и приходится импортировать этот продукт. Также отсутствует производство такого важного корма как сенаж и на мизерном уровне - производство силоса. C каждым годом снижается производство сена – всего за год его стали производить на 100 тысяч тонн меньше. Снижение количества и качества кормов негативно отражается на приплоде в животноводстве».