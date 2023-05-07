Армянин устроил стрельбу в России: готовился к двойному празднику
В Санкт-Петербурге гражданин Армении открыл стрельбу в магазине «Пятерочка», передают российские СМИ.
Сообщается, что вооруженный ножом и пневматическим пистолетом дебошир стал стрелять в сторону товара и других посетителей. Ранив одного из покупателей, злоумышленник скрылся.
Выяснилось, что таким образом мужчина готовился отпраздновать два праздника — день Победы и свое 40-летие.
Злоумышленника увезли в отделение, у него забрали пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.