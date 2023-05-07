Китай побил исторический рекорд по экспорту в Россию

Экспорт из Китая в Россию по итогам апреля 2023 года достиг рекордных $9,6 млрд, сообщает Bloomberg ccылаясь на данные китайской таможни.

По статистическим данным, объем поставок по сравнению с тем же месяцем прошлого года подскочил на 153% и впервые за 9 лет оказался больше импорта из России.

Совокупный товарооборот достиг $19 млрд и стал вторым по масштабам в истории, уступая лишь максимуму, показанному в марте.

Крупнейшей статьей китайского экспорта (почти 20%) стало «транспортное оборудование» - категория, куда таможня включает автомобили и запчасти к ним. По данным «Автостата», на китайские марки в апреле пришлось 44% продаж лекговых авто - это больше, чем у российских брендов (35%), из которых 33% приходится на Lada.

Около 15% китайского экспорта приходится на электронику, а еще 24% - на промышленное оборудование и запчасти. Хотя доля российского рынка для Китая ничтожна и составляет около 2%, китайский экспорт в России занял уже около трети всех поставок товаров в страну.