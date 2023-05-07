В столице Катара Дохе проходит чемпионат мира по дзюдо.

Хидаят Гейдаров (73 кг) уступил в схватке за бронзу чемпионата мира японцу Соичи Хашимото.

Сегодня у Азербайджана есть шанс завоевать первую медаль на нынешнем соревновании. Хидаят Гейдаров (73 кг) поборется за бронзу. Он стартовал с победы над Адилем Османовым из Молдовы. Далее были побеждены Джек Йонезука (США) и Артур Маргелидон (Канада). Увы, в полуфинале Хидаят уступил итальянцу Мануэлю Ломбардо и теперь в схватке за 3-е место поборется с японцем Соичи Хашимото.

Финальный блок стартует в 19:00 по бакинскому времени.

Хидаят Гейдаров ранее трижды брал бронзу взрослых чемпионатов мира. Ему никак не удается выйти в финал.

Стоит напомнить, что азербайджанским дзюдоистам лишь раз покорялась высшая ступень пьедестала почета чемпионатов мира среди взрослых. В 2013 году золото в весовой категории до 100 кг завоевал Эльхан Мамедов.

На нынешнем ЧМ в Дохе уже выступили Туран Байрамов (60 кг), Балабек Агаев (60 кг), Орхан Сафаров (66 кг), Лейла Алиева (48 кг), Кенуль Алиева (48 кг), Айдан Велиева (52 кг) и Гюльтадж Мамедалиева (52 кг).

В оставшиеся дни на татами выйдут Саид Моллаеи (81 кг), Мамедали Мехтиев (90 кг), Мурад Фатиев (90 кг), Зелим Коцоев (100 кг) и Ушанги Кокаури (свыше 100 кг).

Чемпионат мира завершится 13 мая.