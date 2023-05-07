Сегодня в Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL) состоится второй матч в полуфинальной серии между AAAF (Хырдалан) и «Сабахом» (Баку).

В первом матче «Сабах» выиграл со счетом 86:71. Если бакинская команда победит и сегодня, то выиграет серию и выйдет в финал.

В другом полуфинале соперничают НТД и «Гянджа». В первой игре в Баку «Гянджа» неожиданно разгромила соперника – 101:73. Вторая встреча состоится завтра в Гяндже.

Полуфинальные серии, как вы уже поняли, длятся до двух побед одной их команд. Так же будет и в серии за 3-е место. А вот в финале для общей победы необходимо будет выиграть трижды.