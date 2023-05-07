20:01

В культурной столице Азербайджана - городе Шуша 9 мая на Джыдыр-дюзю начался Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль». Как сообщили haqqin.az в Фонде Гейдара Алиева, в концертной программе выступили творческие коллективы стран, входящих в Международную организацию тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), тюркоязычных стран и народов региона. В рамках концерта мастера искусств представили зрителям музыкальную культуру страны и региона, которые они представляют.

Помимо Азербайджана, в концерте приняли участие Казахстан, Кыргызстан, Венгрия, автономное территориальное образование Гагаузия (Гагаузская Земля) Республики Молдова, Узбекистан, а также Каракалпакстанская Автономная Республика Узбекистана, Республики Алтай, Хакасия, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва Российской Федерации, Турецкая Республика Северного Кипра, Турция, Туркменистан.