Эльнур Мамедов, отдел экономики 20:05

Еще недавно вице-премьер России Александр Новак заявлял, что Москва в расчетах за энергоресурсы переходит на национальные валюты, при этом востребованы будут юань и рубль, а в дальнейшем страна намерена полностью отказаться от евро и доллара. По его словам, заметно усилилась тенденция к тому, что западные валюты станут использоваться всё меньше. Новак пообещал также усовершенствовать пути совершения взаиморасчетов в национальных валютах.

Но не прошло и полмесяца, как прозвучало новое заявление, на этот раз – из уст главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он сообщил о том, что на российских счетах в индийских банках скопились миллиарды рупий, которые некуда девать. Проблема заключается в том, что Россия, ведущая войну в Украине, остро нуждается в деньгах, а в сложившейся ситуации их можно перевести только посредством другой валюты, и способы этого перевода в настоящее время обсуждаются. Иными словами, возникли сложности, которые в свое время не были предугаданы Москвой. Кремль уже давно выступает за торговлю в национальных валютах и даже успел обзавестись в этом вопросе могущественными союзниками. Вторжение в Украину актуализировало проблему взаиморасчетов, так как банки России попали под санкции и были отключены от системы SWIFT. Казалось бы, обстоятельства складывались таким образом, что переход на национальные валюты стал не просто желательным, а неизбежным. Однако перейти полностью на подобного рода расчеты со странами-потребителями российского экспорта не получилось, хотя те тоже не возражали против изменения формы взаиморасчетов: это позволило бы им экономить собственные валютные резервы. Лишь в случае с Китаем переход на расчеты в национальных валютах пока что идет без особых сбоев, а юань сегодня является практически единственной иностранной валютой, которую свободно можно покупать и продавать на территории России. Но здесь, в отличие от Индии, торговля в нацвалютах, хотя в гораздо меньших масштабах, практиковалась и ранее. Да и экспортно-импортный баланс между Россией и Китаем остается, в сущности, неизменным. Но даже в этой относительно благоприятной ситуации приток в Россию китайских юаней является, по большому счету, односторонним, что создает для Москвы новую валютную угрозу, которая, впрочем, не столь существенна, как замороженные в Индии рупии.

В случае с Индией, как сообщают СМИ, нормальному товарообмену мешает значительный дисбаланс в торговле между Россией и этой страной. С тех пор, как в апреле 2022 года Индия начала активно закупать российскую нефть, экспорт индийских товаров в РФ сократился на 11,6% и составил 2,8 млрд долларов, тогда как импорт российского сырья вырос практически пятикратно - до 41,56 млрд долларов. Переговоры между Индией и Россией о расчетах за нефть рупиями не привели к результату, потому что Россия настаивает на оплате своей нефти в юанях и не желает принимать индийскую валюту. В результате большинство сделок между странами до сих пор совершается в долларах. Категоричность российской стороны оправдана. И в самом деле, зачем Москве многомиллиардные потоки рупий, на которые в самой Индии нечего покупать? В других же странах рупии не ценятся вовсе: в отличие от юаней, они не являются даже резервной валютой. В двусторонних отношениях рупии могли бы использоваться лишь как средство для обычного бартера, но и этому мешает однобокость взаимной торговли. Такова одна их причин, по которой зависимость России от доллара сохраняется. Между тем Россия остро нуждается в инвалюте, причем, в больших объемах. Федеральная служба безопасности (ФСБ) видит угрозу нехватки иностранной валюты в российской банковской системе, большинство крупных участников которой оказались под западными санкциями. Об этом свидетельствует перехват внутренних коммуникаций ФСБ, оказавшихся в распоряжении разведки США. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на утечку секретных документов Пентагона, офицеры российской спецслужбы обеспокоены недостаточным количеством валюты в банках, а также перспективами торговли с Китаем. Дело в том, что США могут ввести вторичные санкции в отношении китайских компаний, ведущих бизнес с Россией, и потому ФСБ призывает держать любые подобные сделки в секрете. В то же время, по данным Центробанка страны, российские банки переживают отток валютных средств клиентов в таких масштабах, которых статистика не видела ни разу в истории.