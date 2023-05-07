Столтенберг: Все страны НАТО поддерживают вступление Украины

Все страны НАТО поддерживают идею о вступлении Украины в альянс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете The Washington Post.

«Прежде всего, все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса. Все союзники согласны с тем, что Украина обладает правом выбирать свой собственный путь, что решение принимает не Москва, а Киев. И, в-третьих, все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми», — сказал Столтенберг.

В то же время он отметил, что не может назвать сроки, когда это произойдет.