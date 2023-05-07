Эрдоган значительно повысил зарплаты госслужащим

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о повышении заработной платы для госслужащих на 45% за пять дней до выборов. Об этом заявил президент на церемонии подписания "Публичного коллективного трудового договора 2023 года".

"В рамках этого коллективного договора повышаем заработную плату на 45%, включая долю социального обеспечения. Таким образом, самая низкая заработная плата государственного служащего составит 15 тыс. лир (768 долларов)", - отметил Эрдоган.