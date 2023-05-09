Беспрецедентный случай: Лукашенко не выступил с речью

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого можно наблюдать на официальной трансляции церемонии у монумента Победы в Минске, не выступал с речью, как это было на подобных мероприятиях как минимум в 2022 и 2021 годах, пишет BBC.

По окончании возложения венков диктор объявил, что с речью выступит министр обороны Беларуси Виктор Хренин, тот в начале выступления, обращаясь к Лукашенко, заметил, что "по вашему поручению" выскажет "позицию военных людей о непреходящем значении великой Победы".

Как отмечают белорусские СМИ, подобное "поручение" — экстраординарная ситуация для Беларуси... Похоже, проблемы со здоровьем более серьезны, чем может казаться".