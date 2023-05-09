Новая волна ядерной риторики из России с призывами использовать тактическое ядерное оружие в Украине или начать третью мировую войну не привела к каким-либо реальным изменениям в позиционировании российских ядерных сил. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленные источники Пентагона и Белого дома, знакомые с американскими разведданными.

По словам источников издания, США не наблюдают признаков выдвижения каких-либо носителей ядерного оружия России и поэтому не меняли степень боеготовности своих стратегических сил.

«У нас нет сигналов изменения позиционирования стратегических сил России, и мы продолжаем следить за ситуацией. Мы не увидели ничего, чтобы требовало менять позиционирование наших стратегических сил в данный момент», - сказал CNN представитель Совета национальной безопасности США.

Отметим, что после атаки дронов на Кремль, которую российские власти назвали «покушением» на Путина, армия провела учения комплексов «Искандер» - одного из носителей тактических ядерных ракет, а спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ответить оружием, которое «уничтожит киевский режим».