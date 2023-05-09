Нетаньяху ответил на угрозы врагов Израиля

Сегодняшней ночью Израиль приступил к операции "Щит и стрела". ЦАХАЛ и ШАБАК совместными усилиями ликвидировали трех высокопоставленных членов "Исламского джихада" в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Мы действуем по простому принципу: тот, кто пытается нанести нам вред, – сам пострадает. Мы достанем любого террориста в любом месте и сделаем это тогда, когда нам будет удобно. Мы находимся в разгаре военной операции и готовы к любому развитию ситуации. Советую нашим врагам – не связывайтесь с нами", – предупреждает глава израильского правительства.

Нетаньяху также заявил об ответственности Ирана за 95% терактов, направленных против Израиля. Премьер-министр также заявил, что ЦАХАЛ готовится к противостоянию на нескольких фронтах.