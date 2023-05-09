Блинкена хотят привлечь к ответственности

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол угрожает привлечь госсекретаря Энтони Блинкена к ответственности за неуважение к Конгрессу. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на письмо Маккола Блинкену.

Маккол утверждает, что Госдепартамент не предоставил комитету все документы, относящиеся к выводу войск из Афганистана. Конкретно речь идет о письме сотрудников американского посольства в Афганистане, датированном мартом 2021 года, в котором высказывались предположения, что Кабул будет быстро взят силами движения "Талибан", если войска США полностью покинут страну.

По данным телеканала, Блинкен ранее отказался предоставлять полный текст письма, поскольку это может раскрыть каналы обмена информацией между дипломатами и центральным аппаратом внешнеполитического ведомства США.

Отмечается, что неуважение к Конгрессу является уголовным преступлением, которое может наказываться штрафом до $100 тыс. и тюремным заключением сроком до одного года.