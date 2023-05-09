Гражданин Азербайджана экстрадирован из Грузии

Генпрокуратура Грузии приняла решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Мехмана Гасымова. Соответствующее ходатайство перед грузинскими коллегами подняла Генпрокуратура Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, Мехман Гасымов был задержан на территории Грузии и 8 мая доставлен в Азербайджан.

Отметим, Азербайджан объявил в международный розыск Гасымова в рамках расследуемого Государственной службой безопасности уголовного дела по контрабанде наркотиков.