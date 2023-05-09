Франция признала ЧВК «Вагнер» террористами

Французский парламент единогласно принял резолюцию, призывающую правительство страны и Европейский союз внести ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций.

"Везде, где они действуют, члены "Вагнера" распространяют нестабильность и насилие. Они убивают и пытают, режут и грабят. Они запугивают и манипулируют с полной безнаказанностью", - цитирует агентство AFP автора резолюции, депутата от правящей партии Франции Бенжамена Аддада.

По его словам, они творят не только от жажды денег, но и потому, что они "следуют широкой стратегии, от Мали до Украины, по поддержке агрессивной политики президента России Владимира Путина по отношению к демократиям".