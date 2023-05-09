Российские спецслужбы 20 лет похищали документы у стран НАТО

Федеральное бюро расследований (ФБР) США вместе с международными партнерами выявили и ликвидировали международную сеть компьютеров, зараженных вредоносной программой. Об этом говорится в заявлении Минюста США.

По данным ведомства, с ее помощью российские спецслужбы получали доступ к конфиденциальным документам из как минимум 50 стран, в том числе входящих в НАТО, а также журналистов.

«На протяжении 20 лет это подразделение, именуемое в судебных документах Turla, использовало различные версии вредоносного ПО Snake для кражи конфиденциальных документов из сотен компьютеров по меньшей мере 50 стран, в том числе входящих в Североатлантический альянс», — говорится в заявлении.

После кражи эти документы переправлялись с помощью «секретной сети» на зараженных компьютерах. Согласно выводам следствия, операции проводились из управления ФСБ в Рязани.