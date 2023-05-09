Пригожин заявил о бегстве бригады из-под Бахмута. В ВСУ раскрыли детали

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о бегстве 72-й мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута (украинский город в Донецкой области). Украинские военные подтверждают провал россиян. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ в Telegram.

"Официально. Сообщение Пригожина о бегстве 72-й отдельной мотострелковой бригады из России из-под Бахмута и "500 трупов" оставшихся там россиян соответствует действительности", - отмечают военные.