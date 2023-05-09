Мамед Эфендиев, отдел экономики 9 мая 2023, 23:52

Министр финансов Самир Шарифов сделал важное заявление в кулуарах конференции «Гейдар Алиев и независимое государственное строительство Азербайджана: история и настоящее социально-экономического перехода». По его словам, для выполнения поставленных президентом Ильхамом Алиевым задач, стоящих перед страной, возникла необходимость внесения изменений в государственный бюджет на 2023 год. Напомним, что соответствующее поручение прозвучало 18 апреля в интервью Ильхама Алиева азербайджанскому телевидению в городе Сальян. Азербайджанский президент отметил тогда, что успехи, достигнутые за первые три месяца текущего года, позволяют внести в бюджет дополнения. В связи с этим правительству уже было дано указание провести корректировку бюджета и представить новый проект в Милли Меджлис.

Для корректировки бюджета требуются серьезные причины. Не случайно глава государства привел убедительные цифры. Так, в результате политики прозрачности по линии налоговой службы за три прошедших месяца сверх прогноза было собрано средств на сумму более 1,1 млрд манатов. В таможенном секторе сумма средств, собранных сверх прогноза, превышает 400 млн манатов. В общей сложности за три месяца сверх прогноза было собрано более 1,5 млрд манатов, а до конца года эта цифра, естественно, возрастет. Поэтому Алиев и счел, что для ускорения работы и выполнения стоящих перед страной задач необходимо проведение корректировки бюджета. Действительно, доходы госбюджета по итогам первых трех месяцев текущего года составили впечатляющую сумму - 8,29 млрд манатов; расходы составили 6,567 млрд манатов. В результате образовался профицит госбюджета в 1,723 млрд манатов. При этом доходы бюджета от не нефтяного сектора за квартал составили 53,4% от общего объема поступлений в госбюджет, а это 4,43 млрд манатов. По нефтяному же сектору доходы получились несколько меньше - 3,86 млрд манатов. Такая статистика позволила главе государства посчитать, что дополнения в бюджет составят как минимум 3 млрд манатов или даже больше. Их основная часть будет использована для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. За квартал правительство выделило на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий 1,067 млрд манатов, что составляет 35,5% от суммы в 3 млрд манатов, предусмотренной на эти цели в госбюджете 2023 года.