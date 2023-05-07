Британия о контрнаступлении ВСУ: «Это не голливудское кино»

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли выразил надежду на успешность ожидаемого контрнаступления Украины, но предостерег от завышенных ожиданий.

В ходе дискуссии в аналитическом центре Atlantic Council Клеверли сравнил ожидания от контрнаступления с фильмом с тремя частями, в котором после обороны Киева наступает поддержка международного сообщества, а дальше происходит контрнаступление и наступает «прекрасный конец».

«Конечно, в реальном мире это не работает. Украинцы превзошли ожидания в течение всего этого конфликта, и они готовились и показали, что являются очень эффективными защитниками своей страны. Но мы должны признать, что простого, быстрого и решительного прорыва может и не быть», — заявил он.

«Но мы должны быть реалистами. Это реальный мир. Это не голливудское кино», - подчеркнул британский министр.