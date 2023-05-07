Россия пообещала ответить Польше

МИД России заявит Польше решительный протест в связи со срывом церемонии по случаю Дня Победы в Варшаве 9 мая. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«МИД Польши был заведомо проинформирован о планируемой посольством церемонии, однако польские власти не воспрепятствовали провокационным действиям «протестующих». Польской стороне будет заявлен решительный протест», - говорится в заявлении МИД РФ.

Отмечается, что Москва рассматривает инцидент в Варшаве как очередное недружественное проявление с польской стороны.

Ранее российский посол в Польше Сергей Андреев не смог возложить цветы на мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве из-за вмешательства украинских граждан. У кладбища российского дипломата встретила толпа, скандировавшая антивоенные лозунги. Андрееву пришлось оставить венок, не дойдя до мемориала.